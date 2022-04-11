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Истощённого 14-летнего мальчика из Бурятии прооперировали в Москве

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Красноярск
14:45 11 Апреля 2022
бурятия, подросток, москва
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14-летнего мальчика из Бурятии прооперировали в Москве.

Четыре месяца назад он попал в Детскую республиканскую клиническую больницу после операции в одной из районных больниц Бурятии. Тяжёлый недуг поразил его кишечник, поэтому школьник был сильно истощён. Врачи провели экстренную операцию и спасли жизнь подростка.

Для молодого пациента составили индивидуальную программу реабилитации, после которой он начал потихоньку передвигаться. Надежд на участие родителей в восстановлении здоровья ребёнка не было, поэтому сотрудники ДРКБ и неравнодушные граждане приобрели для подростка ходунки, велотренажер и массажёр.

Дальнейшее лечение он проходил в Российской детской клинической больнице. 

Фото: ДРКБ

 

 

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