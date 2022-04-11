Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге в январе–марте выросли на 32,5%

В январе–марте 2022 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 61,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 32,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 16,5 тыс. ДФЭ (+37%), в экспортном – 44,6 тыс. ДФЭ (+30,9%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–марте составило 49,1 тыс. ДФЭ (перевезено 822 тыс. тонн грузов, +25,2%), в том числе:

лесные грузы – 34 тыс. контейнеров ДФЭ (+32,3%);

цветные металлы – 4,6 тыс. (+8,5%);

остальные и сборные грузы – 3,8 тыс. (+26,6%);

химикаты и сода – 3,3 тыс. (+0,5%);

руда цветная и серное сырье – 1,5 тыс. (рост в 2,5 раза);

каменный уголь – 247 ДФЭ (абсолютный рост к январю-марту 2021 года);

машины, станки, двигатели – 143 ДФЭ (+21,2%).

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД