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Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге в январе–марте выросли на 32,5%

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Красноярск
13:28 11 Апреля 2022
груз, перевозки, транспорт, железные дороги, поезда
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В январе–марте 2022 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 61,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 32,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 16,5 тыс. ДФЭ (+37%), в экспортном – 44,6 тыс. ДФЭ (+30,9%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–марте составило 49,1 тыс. ДФЭ (перевезено 822 тыс. тонн грузов, +25,2%), в том числе:

  • лесные грузы – 34 тыс. контейнеров ДФЭ (+32,3%);
  • цветные металлы – 4,6 тыс. (+8,5%);
  • остальные и сборные грузы – 3,8 тыс. (+26,6%);
  • химикаты и сода – 3,3 тыс. (+0,5%);
  • руда цветная и серное сырье – 1,5 тыс. (рост в 2,5 раза);
  • каменный уголь – 247 ДФЭ (абсолютный рост к январю-марту 2021 года);
  • машины, станки, двигатели – 143 ДФЭ (+21,2%).

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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