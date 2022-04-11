В Красноярском крае начали выдавать разрешения на охоту

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов началась с 11 апреля. с 23 апреля по 10 июня будет открыта весенняя охота на селезней уток, самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, первыми территориями, где на 10 дней откроется охота, станут Минусинский, Идринский, Новоселовский, Ермаковский, Краснотуранский, Курагинский, Ужурский, Балахтинский, Каратузский, Шушенский районы, а также Шарыповский муниципальный округ.

С первой субботы мая на 10 дней будет разрешена охота в Большемуртинском, Дзержинском, Назаровском, Казачинском, Большеулуйском, Бирилюсском, Ирбейском, Емельяновском, Ачинском, Березовском, Мотыгинском, Боготольском, Партизанском, Иланском, Уярском, Рыбинском, Абанском, Богучанском, Канском, Козульском, Манском, Нижнеингашском, Саянском, Сухобузимском, Тасеевском районах, Пировском и Тюхтетском муниципальных округах, южной части Енисейского района.

На 10 дней со второй субботы мая охотиться можно будет в Северо-Енисейском, Кежемском районах, Эвенкийского муниципальных районов, южной части Туруханского, северной части Енисейского района.

с 21 по 30 мая охота откроется для Туруханского муниципального района и северной части Эвенкийского района. С четвёртой субботы мая на 10 дней — в северной части Туруханского района, в южной части Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

С 1 по 10 июня охота будет разрешена в северной части Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Только в закреплённых охотничьих угодьях в специально отведённых местах с первой субботы мая в течение 30 календарных дней охота разрешена на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток.

С 15 апреля по 10 июня откроется весенняя охота на медведя для жителей южных и центральных районов Красноярского края. С 1 мая по 10 июня — для жителей северных территорий.

Подать заявление на выдачу разрешения на охоту можно по ул. Карла Маркса 78, корп. «б» каб. 6-09 или в районах региона в местах приёма жителей.

Ознакомиться с графиком работы охотинспекторов на территориях можно на сайте. Также заявление можно подать через МФЦ и на портале госуслуг.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов