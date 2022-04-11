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Исполнение программы развития ЖКХ в Красноярске в 2021 году получило положительную оценку в горсовете

Главная Общество
Красноярск
12:00 11 Апреля 2022
развитие, жкх, программа, город, коммунальное хозяйство
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Программа по развитию жилищно-коммунального хозяйства в Красноярске в 2021 году была реализована на 98,9 %, или на 5,5 миллиардов рублей. Соответствующий отчет заместителя Главы города Алексея Фоминых был принят к сведению депутатами комиссии горсовета по городскому хозяйству.

В частности, 614 миллионов рублей было направлено на сферу дорожного хозяйства, из которых 316 миллионов пришлось на федеральный бюджет, 72,4 миллиона – на краевой и 180,2 миллиона рублей выделено из городской казны.

В 2021 году было отремонтировано более 5 километров дорог по ул. Академика Павлова, Маерчака, Калинина, а также перекресток ул. Монтажников и ул. А. Тимошенкова. Активно внедрялись интеллектуальные системы для автоматизации дорожного движения.

Руководитель департамента отметил, что при реализации программы учитывались рекомендации и предложения депутатов. Это касалось и обустройства остановочных павильонов общественного транспорта, и освещения тротуаров и пешеходных дорожек, обеспечивающих пешеходную доступность образовательных учреждений, и очистки системы ливневой канализации.

Так, например, проведена оптимизация дорожной сети по ул. Аэровокзальная, отремонтированы дороги по ул. Парковой на участке от дома № 5 до дома №13 и ул. Технической в районе дома № 16 А по ул. Менжинского. Приведены в порядок и обустроены тротуары по ул. Железнодорожников, 14 А, по ул. Чернышевского от ул. Березина до ул. Гагарина.

Депутатов интересовало выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и возможность увеличения процента выполнения плана, качество ямочного ремонта, реализация мероприятий по пылеподавлению, ремонт фонтанов, например, в сквере на улице Коломенской, 25. Подняли депутаты и вопрос технического обеспечения дорожных предприятий.

Исполнение программы развития ЖКХ в Красноярске в 2021 году получило положительную оценку в горсовете

Алексей Фоминых сообщил, что в прошлом году на содержание объектов озеленения в минувшем году был направлен 581 миллион рублей. В частности, обслуживалась территория озеленения площадью более 9 миллионов квадратных метров, включая 30 городских фонтанов, содержалось 10 городских кладбищ, ликвидировано 556 несанкционированных свалок объемом больше 64 тысяч кубометров отходов и многое другое. В рамках той же подпрограммы проведены работы на 34 объектах: благоустроены скверы у ДК им. 1 Мая и «СеверОК», территория по ул. Карамзина, 12а, кладбище «Бадалыкское», выполнен ремонт 16 подпорных стен, 3-х гидротехнических сооружений по ул. Вешняя, фонтана «Северное сияние» и многое другое.

Выступление вызвало большое обсуждение среди депутатов. Например, председатель комиссии Андрей Козиков поднял вопрос о судьбе городского левобережного коллектора, для реконструкции которого муниципалитет не первый год рассчитывает привлечь средства федерального бюджета.

Исполнение программы развития ЖКХ в Красноярске в 2021 году получило положительную оценку в горсовете

«Сегодня при заслушивании отчета мы видели большое количество вопросов. Однако в результате депутаты его поддержали: программа выполняется, причем на хорошем уровне. Звучали конкретные адреса и улицы, все депутаты получили четкий ответ», – резюмировал Андрей Козиков.

Фото: ФедералПресс
По материалам ФедералПресс

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