Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

При исполнении воинского долга во время военной спецоперации на Украине погиб Вадим Валерьевич Хроменков 5 декабря 1990 года рождения. Об этом сообщили на сайте администрации Казачинского района.

Вадим родом из села Захаровка, в 2002 году вместе с родителями переехал в с. Галанино. После окончания школы он поступил в высшее военно-командное училище в г. Новосибирске, факультет военной разведки.

У капитана разведывательной роты Вадима Хроменкова остались жена, сын и маленькая дочь.

Военнослужащего похоронят в Галанино.

Фото: mokazrn.ru