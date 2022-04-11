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В Красноярском крае против полиомиелита начали прививать детей

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Красноярск
12:00 11 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, дети, заболевание
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Вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №11 от 05.04.2022 «О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита в 2022 году».

С 11 апреля предусмотрено проведение иммунизации среди непривитых детей РФ до 6 лет и ранее непривитых и не имеющих сведений о прививках от инфекции детей до 15 лет, въехавших на территорию России из ЛНР, ДНР и Украины.

Всего планируется привить более 1 тысячи детей.

— В последнее время угроза завоза в Россию вирусов полиомиелита из стран высокого риска увеличилась, именно поэтому детям необходимо вакцинироваться, — пишет в своём Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. — То же самое распространяется и на прибывших из ЛНР, ДНР и Украины в Красноярский край детей. В нашем регионе четверо из приехавших ребятишек уже привились.

Последний случай полиомиелита в Красноярске регистрировался у 2-х летнего непривитого ребёнка в 1989 году.

— Благодаря вакцинации в 2002 году Россия была объявлена свободной от полиомиелита. Но мероприятия по поддержанию этого статуса проводятся систематически. В предыдущую кампанию в Красноярском крае было привито более 2 000 детей, — сообщает Дмитрий Горяев. — Заболевание протекает с поражением нервной системы по типу паралича. Выявление синдрома острого вялого паралича (синдром ОВП) является одним из основных критериев диагностики болезни. В прошлом году в нашем регионе было зарегистрировано 8 детей с синдромом ОВП. Это на 2 случая больше, чем в 2020 году. К сожалению, есть родители, которые отказываются от вакцинации детей, подвергая их при этом риску здоровья и жизни.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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