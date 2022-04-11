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В Берёзовском и Новосёловском районах потушили лесные пожары

Главная Общество
Красноярск
11:42 11 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили два лесных пожара на площади 4,5 га в Берёзовском и Новосёловском районах. При тушении были задействованы 15 человек и 2 единицы спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Очаги возгораний действовали в наземной зоне.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий.

Напомним, за ситуацией с лесными пожарами следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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