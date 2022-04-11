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IT-компании смогут получить гранты на покрытие расходов

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Красноярск
12:35 11 Апреля 2022
красноярск, it-технология, постановление, правительство
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IT-компании смогут получить гранты на покрытие расходов. Как сказано в постановлении Правительства России, деньги покроют до 80% расходов на проект. Ранее показатель не превышал 50%. Данные меры направлены на предотвращение оттока специалистов, а также ускорение импортозамещения.

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ» на поддержку российской IT-отрасли выделили 21,5 млрд рублей, 14 млрд. предусмотрены на гранты.

Полный текст постановления можно увидеть на сайте.

Фото: © Самарский университет / РИА Новости

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