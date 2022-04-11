В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

Прокуратура Красноярского края установила факт нецелевого использования земельного участка на ул. Авиаторов, сообщает с своём Telegram-канале депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.

— По документам участок должен использоваться для коммунального обслуживания, однако на нём располагается точка быстрого питания «Макдоналдс», — пишет Илья Зайцев.

Собственника ООО СЗ «Баланс» вызвали в прокуратуру для составления протокола об административном правонарушении, который не понадобился, так как собственник представил в ведомство все необходимые документы.

Теперь вопрос о нецелевом использовании земельного участка снят, оснований для административного наказания нет.

Фото: © McDonald's