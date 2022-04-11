С мая авиакомпания NordStar будет летать из Красноярска в Сочи

В этом году программа полётов будет открыта на месяц раньше, сообщается на сайте NordStar. Первые рейсы из Красноярска в Сочи отправятся 1 мая. Они будут выполняться по пятницам и воскресеньям.

Продолжительность полёта — 5 часов 55 минут.

Напомним, авиакомпания NordStar запустила прямые рейсы в Сочи, Анапу, Краснодар и Геленджик.

Полёты в Геленджик будут выполняться с 3 июня по пятницам и воскресеньям. В Анапу можно будет летать с 4 июня по понедельникам, субботам и воскресеньям. В Краснодар — с 5 июня по воскресеньям.

Фото: nordstar.ru