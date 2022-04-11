Радиоигра «Сели Поели» стартовала на «Радио Сибирь Красноярск» 11 апреля

Всех красноярцев, кто любит вкусно поесть, «Радио Сибирь Красноярск» на 95,8 FM приглашает стать участниками гастрономической игры «Сели Поели».

Условия конкурса просты: ежедневно по будням с 11 апреля по 1 мая в эфире «Радио Сибирь Красноярск» с 08:15 и 12:15 будут звучать рецепты. Радиослушателям предстоит лишь угадать рецепт какого блюда прозвучал в эфире и получить подарок от нашего спонсора и от «Радио Сибирь Красноярск»!

Ответы можно написать в группу "ВКонтакте" в комментариях, либо позвонить на наш номер телефон 290-21-10 и оставить на автоответчике свои варианты ответа.

Напоминаем, что акция будет проходить с 11 апреля по 1 мая 2022г, по будням, в эфире «Радио Сибирь Красноярск» на 95,8 FM.

Спонсор проекта "РАДИО СИБИРЬ С ЛЮБОВЬЮ" - ИП Маслова Анастасия Владимировна ОГРНИП 321519000026272 от 14.10.2021 г



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