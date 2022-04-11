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Радиоигра «Сели Поели» стартовала на «Радио Сибирь Красноярск» 11 апреля

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Красноярск
07:20 11 Апреля 2022
общество, красноярск, радиостанция, сибирь, игра
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Всех красноярцев, кто любит вкусно поесть, «Радио Сибирь Красноярск» на 95,8 FM приглашает стать участниками гастрономической игры «Сели Поели». 

Условия конкурса просты: ежедневно по будням с 11 апреля по 1 мая в эфире «Радио Сибирь Красноярск» с 08:15 и 12:15 будут звучать рецепты. Радиослушателям предстоит лишь угадать рецепт какого блюда прозвучал в эфире и получить подарок от нашего спонсора и от «Радио Сибирь Красноярск»!

Ответы можно написать в группу "ВКонтакте" в комментариях, либо позвонить на наш номер телефон 290-21-10 и оставить на автоответчике свои варианты ответа.

Напоминаем, что акция будет проходить с 11 апреля по 1 мая 2022г, по будням, в эфире «Радио Сибирь Красноярск» на 95,8 FM.

Спонсор проекта "РАДИО СИБИРЬ С ЛЮБОВЬЮ" - ИП Маслова Анастасия Владимировна ОГРНИП  321519000026272 от 14.10.2021 г
 
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