В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

Специалисты Красноярского ЦСМ провели мониторинг восьми образцов ряженки. Продукт изготовлен в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Кемеровской областях и в Р. Хакасия.

Исследования показали, в 6 образцах ряженки из 8 установлены нарушения.

«Семенишна» имеет завышенное содержание дрожжей и заниженное количество молочнокислых микроорганизмов. В ряженке бренда «Дары Малиновки» завышено содержание дрожжей и бактерий группы кишечных палочек. В «Домик в деревне» заниженное количество молочнокислых микроорганизмов. «КрасМол» имеет завышенное содержание дрожжей, наличие кишечных палочек и заниженное количество молочнокислых микроорганизмов. «Простоквашино» — заниженное количество молочнокислых микроорганизмов.

В «Молочной сказке» выявлены нарушения по наличию растительных жиров в жировой фазе продукта. Кроме этого, продукт фальсифицирован и по заниженному содержанию массовой доли жира.

К покупке специалисты Красноярского ЦСМ рекомендуют только ряженку «Алтайская буренка» и «Село родное». В этой продукции нарушений не установлено.

Фото: krascsm.ru