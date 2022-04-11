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В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

Главная Общество
Красноярск
10:26 11 Апреля 2022
в красноярском крае, исследования, красноярск, общество, продукты
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Специалисты Красноярского ЦСМ провели мониторинг восьми образцов ряженки. Продукт изготовлен в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Кемеровской областях и в Р. Хакасия.

Исследования показали, в 6 образцах ряженки из 8 установлены нарушения.

«Семенишна» имеет завышенное содержание дрожжей и заниженное количество молочнокислых микроорганизмов. В ряженке бренда «Дары Малиновки» завышено содержание дрожжей и бактерий группы кишечных палочек. В «Домик в деревне» заниженное количество молочнокислых микроорганизмов. «КрасМол» имеет завышенное содержание дрожжей, наличие кишечных палочек и заниженное количество молочнокислых микроорганизмов. «Простоквашино» — заниженное количество молочнокислых микроорганизмов.

В «Молочной сказке» выявлены нарушения по наличию растительных жиров в жировой фазе продукта. Кроме этого, продукт фальсифицирован и по заниженному содержанию массовой доли жира.

К покупке специалисты Красноярского ЦСМ рекомендуют только ряженку «Алтайская буренка» и «Село родное». В этой продукции нарушений не установлено.

Фото: krascsm.ru

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