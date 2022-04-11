11 апреля
Красноярск
погода -4 °C
74.85
 
€ 81.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

СУЭК наградила участников творческого конкурса в рамках Года народного искусства и культурного наследия народов России

Главная Общество
Красноярск
09:43 11 Апреля 2022
конкурс, дети, творчество, художники
версия для печати Ico_print

В шахтерских городах Красноярского края наградили победителей и участников конкурса детского рисунка "Народные сказки многонациональной России". Его организатором выступила СУЭК, приурочив творческое событие к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

На конкурс поступило около тысячи рисунков. Со слов заместителя генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" по связям и коммуникациям Марины Смирновой, конкурсанты поразили не только талантом и многообразием техник, но и трепетным интересом к традициям народов России: "Сюжеты из русских сказок, сказок малочисленных народностей, братских народов будто ожили благодаря фантазии и мастерству юных художников".

Лидером по количеству присланных на конкурс работ стали художники из Шарыпово. "Я считаю, что такой конкурс очень важен для сохранения народной культуры, так как сказки – это средство передачи знаний, поверий и культуры в целом из поколения в поколения, десятилетиями и веками", - говорит одна из победителей конкурса семнадцатилетняя Софья Сироткина. Сюжетом ее рисунка стала бурятская легенда "Енисей и шаман".

СУЭК наградила участников творческого конкурса в рамках Года народного искусства и культурного наследия народов России

В СУЭК отмечают: важно, что в создании работ конкурсанты участвовали целыми семьями. "Мама попросила меня помочь младшей сестре нарисовать рисунок, - рассказывает Константин Цыглер из Бородино. - Сестренка сразу вспомнила сказку "Гуси-лебеди", мы нашли старую книжку и стали думать, что именно изобразить. В итоге соединили несколько сюжетов. Я нарисовал, сестра раскрасила – и вместе победили! Очень этому рады!"

В Назарово самой дружной семьей стали Подорожные. На награждение в Городской музейно-выставочный центр пришли мама Людмила и ее сын Никита: "Рисунки мы создали по тем сказкам, которые читали с сыном: это "Колобок", "Морозко", "Снегурочка", "Белибек", "Ёжик в тумане". Мы часто рисуем сюжеты из сказок – вот такие у нас семейные традиции. Хочу сказать большое спасибо СУЭК за подарки, мы с трудом их унесли!"

СУЭК наградила участников творческого конкурса в рамках Года народного искусства и культурного наследия народов России

Победители и призеры творческого конкурса "Народные сказки многонациональной России" получили наборы юного художника, чтобы дальше совершенствовать свое мастерство. В Бородино подарком всем без исключения конкурсантам стала выставка в фойе городского Дворца культуры "Угольщик", составленная из детских рисунков? и новый мультфильм "Золушка и тайна волшебного камня". А в Назарово ребятам, их родителям и педагогам подарили экскурсию по экспозиции об истории и современности Назаровского разреза, открытой в августе 2021 года к 70-летию угледобывающего предприятия и 20-летию СУЭК, и чаепитие.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск" 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

11 Апреля 2022 г.
Изначально прокуратура установила факт нецелевого использования участка
Новости Красноярска: «Аэрофлот» снизил стоимость полётов по России на 30-35%

«Аэрофлот» снизил стоимость полётов по России на 30-35%

11 Апреля 2022 г.
Отправится во Владивосток можно будет 4200 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуировали учащихся двух школ

В Красноярске эвакуировали учащихся двух школ

11 Апреля 2022 г.
Эвакуация коснулась школ мкр. Покровского
Новости Красноярска: В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

11 Апреля 2022 г.
Продукт марки «Молочная сказка» фальсифицирован
Новости Красноярска: Радиоигра «Сели Поели» стартовала на «Радио Сибирь Красноярск» 11 апреля

Радиоигра «Сели Поели» стартовала на «Радио Сибирь Красноярск» 11 апреля

11 Апреля 2022 г.
Победителей ждут призы
Новости Красноярска: В Красноярске к концу недели придет потепление

В Красноярске к концу недели придет потепление

10 Апреля 2022 г.
Ночью температура может опустится до -3 градусов
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Алтае мужчина отрубил пальцы бывшей жене

На Алтае мужчина отрубил пальцы бывшей жене

7 Апреля 2022 г.
Также он разместил в интернете её интимные фото
Новости Красноярска: В Красноярске во время погрузки металлолома погиб прохожий

В Красноярске во время погрузки металлолома погиб прохожий

7 Апреля 2022 г.
На него упала металлическая конструкция
Новости Красноярска: Еще двое уроженцев Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине

Еще двое уроженцев Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине

9 Апреля 2022 г.
Они посмертно награждены орденом Мужества
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru