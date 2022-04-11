СУЭК наградила участников творческого конкурса в рамках Года народного искусства и культурного наследия народов России

В шахтерских городах Красноярского края наградили победителей и участников конкурса детского рисунка "Народные сказки многонациональной России". Его организатором выступила СУЭК, приурочив творческое событие к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

На конкурс поступило около тысячи рисунков. Со слов заместителя генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" по связям и коммуникациям Марины Смирновой, конкурсанты поразили не только талантом и многообразием техник, но и трепетным интересом к традициям народов России: "Сюжеты из русских сказок, сказок малочисленных народностей, братских народов будто ожили благодаря фантазии и мастерству юных художников".

Лидером по количеству присланных на конкурс работ стали художники из Шарыпово. "Я считаю, что такой конкурс очень важен для сохранения народной культуры, так как сказки – это средство передачи знаний, поверий и культуры в целом из поколения в поколения, десятилетиями и веками", - говорит одна из победителей конкурса семнадцатилетняя Софья Сироткина. Сюжетом ее рисунка стала бурятская легенда "Енисей и шаман".

В СУЭК отмечают: важно, что в создании работ конкурсанты участвовали целыми семьями. "Мама попросила меня помочь младшей сестре нарисовать рисунок, - рассказывает Константин Цыглер из Бородино. - Сестренка сразу вспомнила сказку "Гуси-лебеди", мы нашли старую книжку и стали думать, что именно изобразить. В итоге соединили несколько сюжетов. Я нарисовал, сестра раскрасила – и вместе победили! Очень этому рады!"

В Назарово самой дружной семьей стали Подорожные. На награждение в Городской музейно-выставочный центр пришли мама Людмила и ее сын Никита: "Рисунки мы создали по тем сказкам, которые читали с сыном: это "Колобок", "Морозко", "Снегурочка", "Белибек", "Ёжик в тумане". Мы часто рисуем сюжеты из сказок – вот такие у нас семейные традиции. Хочу сказать большое спасибо СУЭК за подарки, мы с трудом их унесли!"

Победители и призеры творческого конкурса "Народные сказки многонациональной России" получили наборы юного художника, чтобы дальше совершенствовать свое мастерство. В Бородино подарком всем без исключения конкурсантам стала выставка в фойе городского Дворца культуры "Угольщик", составленная из детских рисунков? и новый мультфильм "Золушка и тайна волшебного камня". А в Назарово ребятам, их родителям и педагогам подарили экскурсию по экспозиции об истории и современности Назаровского разреза, открытой в августе 2021 года к 70-летию угледобывающего предприятия и 20-летию СУЭК, и чаепитие.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск"