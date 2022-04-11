Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли

Один из вопросов повестки окружного совещания Федерального агентства лесного хозяйства, проходившего в Красноярске 7-8 апреля, о подготовке к пожароопасному сезону 2022 на территории Сибирского федерального округа.

Лесные пожары остаются одной из самых серьезных проблем лесопромышленного комплекса Сибири. Здесь часто сложности в локализации и тушения очагов связаны с труднодоступностью многих территорий и отсутствием традиционных каналов связи, необходимых для мониторинга и управления тушением. Поэтому большой интерес профессионалов отрасли вызвала новая разработкой красноярских ученых - автономный передвижной комплекс управления тушением лесных пожаров, с работой которого участники совещания во главе с заместителем руководителя федерального агентства лесного хозяйства М.Ю. Клиновым познакомились на территории учебно-опытного лесхоза института лесных технологий Университета Решетнёва.

Комплекс оснащен автономной радиостанцией, спутниковой связью, беспилотным летательным аппаратом, размещенными на базе КамАЗа.

- Идея родилась в головах коллег из института лесных технологий, директора радиозавода НПП «Радиосвязь», коллег СФУ, - рассказывает ректор Университета Решетнёва Э.Ш. Акбулатов. – Тема управления тушения лесных пожаров очень актуальная, поскольку в условиях усыхания лесов Евразии, изменения климата, других антропогенных воздействий лесные пожары становятся серьезной проблемой для людей, приводит к деградации лесов. Создание таких мобильных центров обеспечит оперативное и квалифицированное тушение пожаров, минимизирует потери лесного фонда. Мы предполагаем, что на территории края можно было бы дооснастить ту технику, которая есть в распоряжении краевого лесопожарного центра, устройствами связи. Особенность этих устройств в том, что они работают в условиях отсутствия каналов связи. Например, для лесов Енисейского района, юга Эвенкии, где нет никакой сотовой связи.

Один из вопросов повестки окружного совещания Федерального агентства лесного хозяйства, проходившего в Красноярске 7-8 апреля, о подготовке к пожароопасному сезону 2022 на территории Сибирского федерального округа.

Сотрудники института лесных технологий организовали демонстрацию работы комплекса так, как это бы происходило в режиме реального времени. КамАЗ с установкой размещается на патрулируемой территории. Отсюда на локации, одна из которых вынесена на 10 км на противоположный берег Енисея, поступают сигналы об обнаружении условных термоточек. Обнаруживает очаги и передает информацию на пульт связи комплекса беспилотный летательный аппарат. Координаты установленного очага отправляются на рации пожарных команд, которые оперативно выдвигаются к месту тушения. На демонстрации работают сотрудники Красноярского Лесопожарного центра со своим профессиональным оборудованием. По сути, это настоящие учения!

Министр лесного хозяйства региона Алексей Панов, комментируя происходящее на демонстрационной площадке, акцентирует внимание на том, что с учетом актуальности для лесной отрасли края мобильного комплекса управления тушением лесных пожаров, уже в этом году планируется завершить полный объем его тестирования и запуска в эксплуатацию.

- Разработкой серьезно заинтересовались в правительстве края, - подчеркнул Панов.

Свои мысли о потенциале использования уникального комплекса и не только на территории Красноярского края высказал заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства М.Ю. Клинов, отметивший как важное преимущество и то, что комплекс является отечественной разработкой.

- Аналогов такого комплекса я не видел. Есть более простые установки, но, чтобы были оснащены такой независимой системой радио- и даже видеосвязи, таких я не видел! Здесь обеспечен глобальный комплексный подход! – оценил мобильную установку Клинов. - Идею проекта можно оценить только положительно! Но самое главное – довести идею до практического применения. Если эта система будет надежно работать и иметь приемлемую стоимость, думаю это направление будет точно востребовано. Потому что точность определения места пожара, контроль за перемещениями людей, которые борются с пожаром – это, во-первых, безопасность, а во-вторых, повышение эффективности работы пожарных. В совокупности это то, что должно помогать в их работе в любом регионе. Важно, что это отечественная разработка. В текущей ситуации, когда к нам применены зарубежные санкции, это большое преимущество. Работа комплекса не зависит ни от каких международных событий. И стоить комплекс должен дешевле, чем зарубежные аналоги. Нам остается пожелать успехов в практической реализации проекта его разработчикам!

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Уникальный мобильный комплекс по тушению лесных пожаров протестировали на базе лесничества института лесных технологий

Фото: Университет Решетнёва

По материалам Университета Решетнёва