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Красноярскэнергосбыт предупредил об отключениях за долги 88 садовых товариществ края

Главная Общество
Красноярск
06:00 9 Апреля 2022
электроэнергия, долги, красноярск, общество
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88 садоводческих и дачных товариществ задолжали Красноярскэнергосбыту за уже потребленную электроэнергию свыше 75 миллионов рублей. Долг каждого из них составляет от 13 тыс. рублей до 13,2 миллионов рублей.  Самые злостные неплательщики, имеющие миллионные долги, расположены в Красноярске, Железногорске, Сосновоборске и Емельяновском районе. Энергосбытовая компания приступила к подготовке отключения электроэнергии во всех садоводческих объединениях, имеющих задолженность. 

Красноярскэнергосбыт убедительно просит дачников и жителей садоводческих товариществ в кратчайшие сроки оплатить долги за электроэнергию и проверить своевременность перечисления средств со стороны председателей обществ. Если собственник принимает решение вносить плату за электроэнергию не через председателя общества, а напрямую в Красноярскэнергосбыт (через сервисы Сбербанка), то при заполнении реквизитов платежа нужно обязательно указывать номер договора и юридическое наименование СНТ.

«Отмечу, что долги могут образоваться не только вследствие уклонения собственников от оплаты, но и в результате ненадлежащего исполнения председателем своих обязанностей, - рассказала заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова. – Поэтому собственникам участка необходимо и самим вовремя передавать председателю объединения плату за потреблённую электроэнергию, и контролировать его в части выплат в адрес энергосбытовой компании». 

В свою очередь, председатели должны грамотно организовать работу по сбору платы с владельцев дачных участков. Особо обращаем внимание на то, что внутри садового общества его председатель имеет полное право отключать должников от электроэнергии. Кроме того, председателям необходимо следить за состоянием измерительных комплексов, в частности, не допускать срыва или утраты пломб, поскольку при выявленном отсутствии пломбы товариществу будет предъявлено к оплате дополнительное начисление за безучетное энергопотребление.

Проверьте на сайте Красноярскэнергосбыта, нет ли вашего садового, дачного товарищества в «черном списке» и примите срочные меры!

По материалам Красноярскэнергосбыта

 

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