У ЦУМа в Красноярске теперь платная парковка

Рядом с Центральным универсальным магазином на улице Карла Маркса в Красноярске установили шлагбаум и систему расчета для платной автостоянки.

Сотрудники офисов, которые ранее оставляли здесь автомобили, теперь будут платить это за деньги. Оператором платных автостоянок станет тот же, что и при организации платных парковок на площади Революции, у Арбитражного суда и в других местах – KeyPark.

Цена паркинга у ЦУМа будет равна 100 рублям в час, а если владелец авто оставит машину больше чем на 1,5 часа, то полтора часа – бесплатно. Как говорят владельцы магазинов, таким образом они будут бороться с сотрудниками офисов, которых много в этом районе. Парковка рассчитана на пару десятков машин, а работники занимают места, которые предназначены для посетителей магазинов.

Фото: Dela.ru