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В Красноярске к концу недели придет потепление

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Красноярск
17:01 10 Апреля 2022
погода, общество, красноярск, в красноярском крае
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Синоптики спрогнозировали на рабочей неделе в Красноярске преимущественно прохладную погоду. Они отметили, что самым холодным днем будет понедельник, 11 апреля. В этот день гидрометцентр обещает +1 градус в дневные часы, а ночью температура может опустится до -3 градусов.

Также они утверждают, то первые два дня недели, 11 и 12 апреля, будут пасмурными. Возможны и кратковременные дожди со снегом. Дневная температура не превысит +3 градусов. А вот со среды, 13 апреля, в Красноярске начнет ощутимо теплеть: к концу недели мы сможем увидеть на своих градусниках +13 градусов.

В Красноярске к концу недели придет потепление

Фото: Александр Жуковец

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