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В Канске продолжаются поиски провалившихся под лёд девочек

Главная Общество
Красноярск
16:00 9 Апреля 2022
дети, лед, происшествия, общество, канск
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В Канске продолжаются поиски школьниц. Девочки провалились под лёд на реке Кан, когда переходили с одного берега на другой. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, спасатели и волонтеры обследовали несколько участков, куда, по расчетам специалистов, течением могло принести тела подростков.

Как сообщает Агентство ГО и ЧС России Красноярского края, за сутки водолазы четыре раза спускались под лед. В общей сложности было обследовано 900 кв. метров речного дна. Но пока поиски результатов.

Сегодня, в субботу, 9 апреля, поисковые работы продолжаются. 

Фото:©ГУ МЧС по Красноярскому краю

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