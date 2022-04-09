В Канске продолжаются поиски провалившихся под лёд девочек

В Канске продолжаются поиски школьниц. Девочки провалились под лёд на реке Кан, когда переходили с одного берега на другой. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, спасатели и волонтеры обследовали несколько участков, куда, по расчетам специалистов, течением могло принести тела подростков.

Как сообщает Агентство ГО и ЧС России Красноярского края, за сутки водолазы четыре раза спускались под лед. В общей сложности было обследовано 900 кв. метров речного дна. Но пока поиски результатов.

Сегодня, в субботу, 9 апреля, поисковые работы продолжаются.

Фото:©ГУ МЧС по Красноярскому краю