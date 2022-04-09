В Якутии приступила к полётам первая в истории авиакомпании девушка-пилот самолета Ан-24

Первый рейс первой в истории авиакомпании девушки-пилота воздушного судна Ан-24 Марфы Ивановой состоялся накануне, 8 апреля в Якутии. Девушка успешно выполнила полёт в качестве второго пилота, отправившегося по маршруту Якутск – Среднеколымск – Якутск. Заместитель лётного директора авиакомпании по самолетам - командир воздушного судна Константин Назмутдинов, который руководил полетом, высоко оценил работу своей молодой коллеги.

Как сообщает пресс-служба компании "Полярные авиалинии", в авиакомпании Марфа Иванова работает с сентября прошлого года. В декабре успешно прошла переподготовку на самолет Ан-24, а до этого времени девушка проходила теоретическую, тренажерную и наземную подготовку.

Сама Марфа рассказывает, что мечтала стать пилотом еще в детстве. После школы окончила Якутское училище гражданской авиации, получив пилотское удостоверение на самолет Tundra DA40.

После полета на Ан-24 призналась, что волнение было, но рейс прошел в штатном режиме.

- Общее время составило чуть более семи часов. Я хочу поблагодарить экипаж , - сказала Марфа Иванова. - Очень рада, что очередная вершина покорена мною. Сейчас самая главная задача – укреплять свой профессионализм и вносить свой вклад в безопасность полётов.

В истории авиакомпании это третья девушка-пилот, её предшественницы Татьяна Киселева и Анна Лозовская сейчас летают в других авиакомпаниях. Так, Киселева работает в «Аэрофлоте» и является командиром ВС Boeing 737, а Лозовская - командиром Bombardier Dash8 Q300 в авиакомпании «Якутия» .

Фото: ©пресс-служба АК «Полярные авиалинии»