Все выходные на трассе Р-257 под Красноярском за водителями будут следить скрытые патрули



Комплекс мероприятий, направленных на профилактику и пресечение аварийно-опасных нарушений ПДД проведут инспекторы красноярского полка ДПС тна трассе Р-257 «Енисей».

Как пояснили в краевом ГИБДД, особое внимание автоинспекторов будет уделено профилактике нарушений скоростного режима и выезда на "встречку". Выявлять нарушителей будут в Красноярске и на «дивногорском» участке трассы Р-257. Для этой цели будут задействуют автомобили скрытого патрулирования с инспекторами ДПС, которые будут двигаться в потоке машин и фиксировать нарушения правил дорожного движения.

"Информация будет передаваться ближайшим экипажам ДПС, которые примут меры для остановки правонарушителя", - поясняют в ГИБДД.

По информации ведомства, только за три месяца текущего года к ответственности за неправомерный выезд на «встречку» привлекли 230 автомобилистов. При этом 16 из них совершили данное нарушение повторно.

Для справки: выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения наказывается штрафом в размере 5 000 рублей или лишением водительских правд на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение можно лишиться права управления уже на год.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын