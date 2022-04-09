Красноярскую организацию "Интерра" Минюст России включил в реестр НКО-иноагентов

В реестр НКО, выполняющих в России функции иностранного агента, включил Минюст России красноярскую региональную общественную организацию "Интерра". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций работает в Красноярске с 2004 года и занимается организацией стажировок, образовательных форумов, семинаров, международных обменных проектов, а также просветительских и культурных проектов для разных целевых групп.