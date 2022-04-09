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Красноярскую организацию "Интерра" Минюст России включил в реестр НКО-иноагентов

Главная Общество
Красноярск
13:00 9 Апреля 2022
общество, красноярск
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В реестр НКО, выполняющих в России функции иностранного агента, включил Минюст России красноярскую региональную общественную организацию "Интерра". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций работает в Красноярске с 2004 года и занимается организацией стажировок, образовательных форумов, семинаров,  международных обменных проектов,  а также просветительских и культурных проектов для разных целевых групп.

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