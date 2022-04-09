Еще двое уроженцев Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине

Двое военнослужащих из Ирбейского района Вохмянин Александр и Аврахов Никита погибли на Украине при выполнении боевых заданий. Информацию подтвердили в администрации района.

32-летний уроженец села Тумаково лейтенант Вохмянин Александр проходил обучение в военном центре СФУ. В 2013 году ушел служить по контракту, принимал участие в военных действиях в Сирии. В спецоперации на Украине служил в артиллерийском дивизионе. Погиб при выполнении боевого задания на территории Донбасса.

Разведчик старший лейтенант Аврахов Никита родился в деревне Николаевка. После окончания Новосибирского высшего командного военного училища в 2018 году был назначен командиром разведывательного десантного взвода войсковой части Смоленска. С первого дня принимал участие в спецоперации на Украине. Погиб при выполнении особого задания, когда выводил из-под огня группу российских военнослужащих.

Оба погибших посмертно награждены орденом Мужества.