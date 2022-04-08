Празднование Дня города в Красноярске перенесли на конец августа

В 2022 году Красноярск будет отмечать День города с 26 по 28 августа. Об этом рассказал глава города Сергей Ерёмин порталу «Город Прима», добавив, что будет подготовлено несколько площадок. Одна из них должна появиться на участке улицы Академика Вавилова возле бульвара Маяковского.

Торжества решили перенести, чтобы сделать их более доступными для большинства жителей города, ведь в конце августа многие вернутся из своих летних отпусков.

Напомним, что в прошлом году День города отмечался с 24 по 27 июня. Часть мероприятий перенесли на более поздний период из-за коронавируса.

Фото: © Сатаров Кирилл

