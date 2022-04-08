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Строительство красноярского метро откладывать не будут

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Красноярск
19:00 8 Апреля 2022
красноярск, метро
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Строительство красноярского метро откладывать не будут. По словам министра экономики Красноярского края Анна Гарнец, санкции Запада не создают рисков для стройки.

Проект первой ветки метро прошёл главгосэкспертизу. Средства на постройку, 89 миллиардов рублей, поступят в рамках нацпроекта «Экология». Сложности могут возникнуть с оборудованием для прокладки туннелей, но и здесь можно найти выход. Необходимые машины есть в России, также возможны поставки из восточных стран. 

Напомним, что строительство метро началось в 1995 году, но постоянно останавливалось из-за проблем с финансированием. Проект заморозили в 2013 году. В 2019 году из федерального бюджета выделили 950 млн рублей на корректировку проектной документации. В конце прошлого года планировку отвердили. Первая линия будет иметь шесть станций. Протяжённость составит 9,7 км. 

Фото: © krskstate.ru

 

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