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460 гектаров территории Красноярска обработают от клещей

Главная Общество
Красноярск
17:10 8 Апреля 2022
красноярск, клещи
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Красноярск готовят к обработке от клещей. В этом году ядом от иксодовых очистят 460 гектаров. По традиции, это популярные у горожан места отдыха, а также зоны, где членистоногие были особенно активны в прошлые годы.

Перед обработкой территории ждёт обследование энтомологами, а также уборка от сухой травы и мусора. Опрыскивание средством от клещей проходит в тёплую погоду. Затем специалисты проводят контроль численности иксодовых. Если насекомых остаётся слишком много, то обработку повторяют.

Работы организуют в рамках прямого договора с подрядчиком за счёт городского бюджета. Красноярцы могут сами выбрать место для обработки. Для этого они должны обратиться в управляющую организацию своего дома либо к собственнику территории.

Полный список дворов и общественных пространств, которые будут обрабатываться от клещей, можно увидеть на сайте администрации.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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