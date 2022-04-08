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В Красноярском крае появятся шесть площадок ГТО

Главная Общество
Красноярск
17:30 8 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, гто, спорт, площадка
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В этом году универсальные спортивные площадки ГТО установят в пос. Приморск Балахтинского района, с. Курай Дзержинского района, с. Казачинском, д. Тагара Кежемского района, пос. Северо-Енисейском и в с. Толстихино Уярского района. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края. На установку предусмотрены средства федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». К созданию площадок уже приступили.

Проведены торги, заключены договоры с подрядными организаторами на поставку спортивного оборудования и тренажёров. За счёт муниципальных бюджетов остаётся подготовить основания для площадок там, где их ещё нет. А за счёт финансирования проекта — оборудовать.

За три предыдущих года реализации проекта построено 32 площадки, адреса их возведения выбираются с учётом мнения жителей. Обычно они располагаются в центре поселения или города, вблизи общеобразовательных, а также спортивных школ. На спортивных объектах занимаются все желающие.

Например, в Приморске рассчитывают на работников рыбных ферм и студентов аграрного техникума. В Казачинском — планируют привлечь школьников.

На площадках безопасное покрытие, тренажёры, спортивные снаряды, перекладины, брусья, турники. Можно тренироваться и выполнять нормативы комплекса ГТО. На каждом тренажёре есть QR код с инструкцией, как правильно выполнять упражнения и готовиться к выполнению нормативов ГТО.

Напомним, в с. Сухобузимское в декабре открылись современная площадка ГТО и модернизированный крытый ледовый корт. Эти объекты находятся рядом с построенным в этом году физкультурно-оздоровительным комплексом.

Фото: © krskstate.ru

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