В Красноярске в Свердловском районе за парковку на газонах наказали 151 человека

С начала года административная комиссия Советского района провела 10 заседаний и рассмотрела 291 дело об административных правонарушениях, сообщается на сайте администрации города Красноярска. К административной ответственности привлечено 261 физическое, остальные юридические и должностные лица. Штрафы выписали 214 правонарушителям, 70 человек получили предупреждения, 7 административных дел прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.
Самые распространённые — нарушение тишины и покоя окружающих и нарушение правил благоустройства.
— Больше всего нарушений совершили автолюбители, паркующие машины на газонах. По этому виду правонарушений комиссия рассмотрела 151 протокол и выписала штрафов на 866 тысяч рублей, — рассказал руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.