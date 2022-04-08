В Красноярске в Свердловском районе за парковку на газонах наказали 151 человека

С начала года административная комиссия Советского района провела 10 заседаний и рассмотрела 291 дело об административных правонарушениях, сообщается на сайте администрации города Красноярска. К административной ответственности привлечено 261 физическое, остальные юридические и должностные лица. Штрафы выписали 214 правонарушителям, 70 человек получили предупреждения, 7 административных дел прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

Самые распространённые — нарушение тишины и покоя окружающих и нарушение правил благоустройства.