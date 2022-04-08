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Жителя Курагино арестовали за неуплату штрафов за нарушения ПДД

Главная Общество
Красноярск
16:00 8 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, долги, суд, арест
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Суд арестовал на 14 суток жителя Курагинского района, который за неуплату административных штрафов накопил долг 100 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, автоинспекторы во время несения службы остановили ВАЗ 21099. За рулём автомобиля находился 27-летний мужчина, не имеющий права управления. Выяснилось, что на правонарушителе числятся 18 неоплаченных штрафов ГИБДД на 100 тыс руб. Он неоднократно привлекался к ответственности за неуплату штрафов.

Составлены административные материалы, автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

На основании ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в установленный срок суд назначил мужчине наказание — арест на 14 суток. Мужчине предстоит погасить задолженность.

Фото: 24.мвд.рф

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