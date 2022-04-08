9 апреля в Красноярском крае ожидается ветер до 20 м/с

9 апреля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю призывают жителей не выжигать траву, не разводить костры в ветреную погоду, не оставлять их без присмотра. Также нельзя бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю.

Ожидается похолодание, из-за чего будет гололедица.

В горных районах Красноярского края лавиноопасно.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов