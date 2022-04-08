До 2025 года на трассе Красноярск – Элита заработает пункт весогабаритного контроля

Оборудование до 2025 года установят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Монтаж системы планируют выполнить на финальном этапе реконструкции маршрута Красноярск – Элита, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Направление Красноярск – Элита – единственное связующее звено западной сети краевых дорог. Этим и обусловлено в появление нового пункта весогабаритного контроля, которое поможет отрегулировать интенсивность воздействия большегрузов на региональные маршруты, — отметил Андрей Журавлёв, руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Напомним, в марте на 281-м километре трассы Красноярск – Енисейск запустили в тестовом режиме новый пункт весогабаритного контроля. Он будет первым в регионе, где заработает федеральная система контроля «Паутина». Она поможет полиции из разных регионов страны искать угнанные авто и преступников.

Ещё один пункт контроля смонтировали в феврале на 296-м километре маршрута «Канск – Абан – Богучаны». В штатном режиме комплекс заработает в апреле.

Всего в регионе действуют 8 передвижных и 2 автоматических пункта весового контроля.

Фото: © министерство транспорта Красноярского края