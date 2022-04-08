В Томске глава ЖСК гасил кредиты паями дольщиков

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления ЖСК, которого обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как рассказали в прокуратуре Томской области, с ноября 2012 года по август 2019 года глава ЖСК, имея кредиторскую задолженность более 40 млн рублей, распорядился принадлежащими кооперативу паенакоплениями, эквивалентными 19 квартирам и 1 нежилому помещению. Он незаконно передал их третьему лицу.

Ущерб кооперативу — более 46 млн руб. Кроме этого, у кооператива не было возможности своевременно предоставить 15 гражданам оплаченные ими квартиры.

Обвиняемый возместил ущерб. Это позволило пайщикам зарегистрировать свои права на принадлежащие им объекты.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина