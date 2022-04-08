В Красноярск пришла очередная партия автомобилей для сельских поселений. 10 «Нив» пополнят автопарки в 9 районах края. Сейчас машины находятся на площадке «СанАвтоТранса», где проходят процедуру оформления в собственность.

Первые авто для сельских медиков поступили зимой 2020-2021 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Месяц назад в регион доставили 11 машин Lada Largus, они работают в Кежемском, Рыбинском, Ачинском, Саянском, Назаровским районах и Лесосибирске.

«Автомобили поступают ежегодно. Это санитарный транспорт, легковые автомобили и специализированная техника. В данном случае это „Нива“, высокопроходимые машины, предназначенные для работы в сельских территориях», – рассказал заместитель министра здравоохранения Михаил Родиков.

В 2022 году краевой автопарк должен пополнится 58 единицами техники. До конца апреля в край поступит еще 3 автомобиля «Лада».

Фото: © kraszdrav.ru