В Омской области мужчину подозревают в развращении детей

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, а также по ч. 2 ст. 135 УК РФ, сообщается на сайте СУ СК РФ по Омской области.

59-летний мужчина ранее судимый за развратные и сексуальные действия в отношении своей дочери причастен к преступлению.

В 2009 году он освободился и совершил особо тяжкое преступление. В 2021 году и в марте 2022 года неоднократно он совершал действия сексуального характера в отношении троих детей бывшей сожительницы и двух детей своих приятелей. Чтобы ребятишки не распространяли информацию, он давал им деньги и дарил подарки.

Благодаря тому, что родственники увидели переписку в телефоне у ребёнка, в апреле о преступлении стало известно.

Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков