Блогеру Хованскому разрешили пользоваться интернетом

Суд в Санкт-Петербурге снял с видеоблогера из России Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма, запрет на пользование интернетом и на выход из дома с 18:00 до 10:00 часов.

По информации Интерфакс со ссылкой на суд, остальные запреты остались в силе.

Напомним, что блогеру нельзя приближаться к квартире, где, по мнению следствия, была исполнена оправдывающая терроризм песня. Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятий, а ещё ему не разрешено общаться со свидетелями, экспертами, и специалистами по уголовному делу. Также введен запрет на взаимодействие с представителями СМИ. Это всё суд сохранил.

Фото: vk.com/hovan