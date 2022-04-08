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Блогеру Хованскому разрешили пользоваться интернетом

Главная Общество
Красноярск
21:07 8 Апреля 2022
суд, в россии, общество, культура
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Суд в Санкт-Петербурге снял с видеоблогера из России Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма, запрет на пользование интернетом и на выход из дома с 18:00 до 10:00 часов.

По информации Интерфакс со ссылкой на суд, остальные запреты остались в силе.

Напомним, что блогеру нельзя приближаться к квартире, где, по мнению следствия, была исполнена оправдывающая терроризм песня. Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятий, а ещё ему не разрешено общаться со свидетелями, экспертами, и специалистами по уголовному делу. Также введен запрет на взаимодействие с представителями СМИ. Это всё суд сохранил.

Фото: vk.com/hovan

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