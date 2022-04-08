В Уяре за рулём автомобиля задержали пьяного подростка

В Уяре инспекторы ДПС задержали 16-летнего подростка. Он в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулём автомобиля «ВАЗ-2106». На транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки.

Требование об остановке сотрудников ГИБДД водитель проигнорировал и продолжил движение, пытаясь скрыться. Тогда автоинспекторы включили проблесковые маячки и звуковой сигнал и организовали преследование. Правонарушитель совершал опасные манёвры и создавал угрозу жизни и здоровью людей. Во время движения по автодороге Уяр - Заозерный подросток не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, затем он выбил заднее стекло и попытался скрыться в лесу. Правонарушителя задержали полицейские, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

16-летний водитель — житель п. Авда Уярского района. У него нет прав. Показания прибора на алкоголь — 0,43 мг/л. По его словам, он приобрёл автомобиль месяц назад. Чтобы родители его не отобрали, он спрятал его в лесу. Пока родителя спали, юноша решил покататься, после чего выпив пиво, он направился в Уяр.

Составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 УК РФ. Ему грозит штраф 30 000 рублей. Также составлен ряд административных материалов за нарушение ПДД. Общая сумма штрафов — более 38 тысяч рублей. Сотрудники Госавтоинспекции подготовили рапорт о привлечении родителей подростка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков