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Жителям Омска запретили кататься на электросамокатах в городских парках

Главная Общество
Красноярск
20:01 8 Апреля 2022
общество, омск, парк, отдых
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В Омске объявился новый сервис аренды самокатов Whoosh и за сутки город заполонили новые средства передвижения.

Но как нам стало известно, в муниципальных парках города Омска катание на электросамокатах запрещено. В мэрии пояснили, что это правило введено руководством парков столицы Омской области.

«У нас место массового пребывания людей, пешеходная зона. Мы ещё два года назад отвечали, что у нас нет соответствующей инфраструктуры для электросамокатов», — прокомментировали запрет в пресс-службе МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ».

Отметим, что в данную структуру также входят «Парк «Советский», «Сад имени С.М. Кирова» и «Сад «Сибирь».

Фото: Александр Жуковец

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