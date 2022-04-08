В Красноярске из-за нарушений закрыли наркологическую клинику

Судебные приставы приостановили работу частной наркологической клиники, расположенную в Центральном районе из-за того, что здание, не соответствует требованиям пожарной безопасности.

Нарушения зафиксировали сотрудники МЧС.

Судебные приставы вручили требование приостановить эксплуатацию здания, медицинские работники организовали распределение пациентов по другим учреждениям. Затем здание было опечатано, сообщили на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю.

Пока собственники не устранят нарушения, учреждение работать не будет.

Сотрудники ГУФССП уже дважды привлекали данную клинику по ст.17.14 КоАП «Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве». Руководство учреждения было оштрафовано на 60 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин