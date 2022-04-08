В Красноярске арестовали 16 автомобилей должников

Судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции во время рейда арестовали 16 автомобилей, пятеро автовладельцев заплатили долги на месте.

Проверка проводилась с помощью аппаратно-программного комплекса.

Среди должников были те, кто не платил налоги, кредитные платежи, штрафы ГИБДД, коммунальные услуги и в пользу физических лиц. Сумма долгов — порядка 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.

К примеру, 34-летний мужчина не платил кредит и накопил более 700 тысяч рублей долга. На его Toyota Corolla наложили арест. Другой житель не оплачивал коммунальные услуги. У него долг — около 60 тыс руб. Его Honda Capa арестовали и поместили на спецстоянку.

5 автовладельцев оплатили задолженности на месте. Чтобы не расставаться Hyundai Solaris, мужчина заплатил штрафы ГИБДД — около 17 тысяч рублей.

У владельцев арестованных машин есть 10 дней. По истечении срока машины направят на оценку и продажу в счёт погашения долга.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев