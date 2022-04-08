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В Красноярске зафиксировано превышение гигиенических нормативов воздуха

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Красноярск
13:15 8 Апреля 2022
общество, красноярск, воздух, экология
Фотография © Александр Жуковец
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В марте при исследовании атмосферного воздуха Красноярска зафиксировано превышение гигиенических нормативов в 77 из 1 610 отобранных проб воздуха (4,8 %), сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По максимальным разовым концентрациям превышения составили по:

  • азоту оксиду — от 1,6 до 3,3 раза;
  • азоту диоксиду — от 1,1 до 4,3 раза;
  • взвешенным частицам РМ2,5 — от 1,1 до 2,2 раза;
  • взвешенным частицам РМ10 — 1,2 раза;
  • гидроксибензолу — 1,1 раза;
  • гидрофториду — от 1,1 до 1,3 раза. 
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