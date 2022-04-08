В Красноярске зафиксировано превышение гигиенических нормативов воздуха

В марте при исследовании атмосферного воздуха Красноярска зафиксировано превышение гигиенических нормативов в 77 из 1 610 отобранных проб воздуха (4,8 %), сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По максимальным разовым концентрациям превышения составили по: