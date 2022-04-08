В Красноярске зафиксировано превышение гигиенических нормативов воздуха

В марте при исследовании атмосферного воздуха Красноярска зафиксировано превышение гигиенических нормативов в 77 из 1 610 отобранных проб воздуха (4,8 %), сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
По максимальным разовым концентрациям превышения составили по:
- азоту оксиду — от 1,6 до 3,3 раза;
- азоту диоксиду — от 1,1 до 4,3 раза;
- взвешенным частицам РМ2,5 — от 1,1 до 2,2 раза;
- взвешенным частицам РМ10 — 1,2 раза;
- гидроксибензолу — 1,1 раза;
- гидрофториду — от 1,1 до 1,3 раза.