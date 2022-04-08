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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» запустили колесо обозрения

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Красноярск
13:00 8 Апреля 2022
красноярск, зоопарк
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» запустили колесо обозрения. 

«В каждую кабинку колёса обозрения помещали мешки с песком, весом 450 кг. Испытания завершились, безопасность посетителей гарантирована», – пояснили в парке.

Аттракцион пока работает только по выходным и праздничным дням, с 10:00 до 19:00. Кататься на колесе ежедневно можно будет с 1 мая, с 10:00 до 21:00. Кроме того, откроются и другие аттракционы. Сейчас в «Роевом ручье» проходят испытания.

Напомним, «Колесо обозрения» в парке флоры и фауны установили весной 2021 года на берегу Енисея. Оно поднимает посетителей на высоту 50 метров.

Фото: © vk.com/roevzoo

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