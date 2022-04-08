В Хакасии женщина попала в колонию на 7,6 лет за убийство мужа

55-летняя жительница Бейского района признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

18 сентября 2021 года ночью супруги распивали спиртное у себя дома в с. Табат. Между 57-летним мужчиной и виновницей убийства возник конфликт из-за высказанных женщиной претензий в адрес супруга о том, что он не помогает ей по хозяйству. Дале во время ссоры она нанесла мужу удар ножом в область туловища. Мужчина скончался на месте.

Суд назначил злоумышленнице 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: krk.sledcom.ru