В Красноярске вырастут цены на «Яндекс.Такси» и доставку

В Красноярске подорожает «Яндекс Такси» и «Яндекс Доставка». Как пояснили в пресс-службе компании, структура тарифов поменяется по всё России. Это поможет улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание.

Повышение цен будет зависеть от специфики конкретного города. Так, в одних населённых пунктах увеличится стоимость подачи машины, а в других – стоимость километра и минуты.

«При этом резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадёт — заказов станет меньше, соответственно, и уменьшится заработок водителей», – рассказали в пресс-службе.

Изменения произойдут в течение апреля, о чём таксопарки оповестят водителей в ближайшее время.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова