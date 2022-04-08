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Из районов Крайнего Севера переселятся 38 семей

Главная Общество
Красноярск
12:30 8 Апреля 2022
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Эти 38 семей проживают в Енисейске, Лесосибирске, в Енисейском, Мотыгинском, Туруханском, Богучанском, Северо-Енисейском районах. Им выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на переселение.

Как сообщили на сайте правительства Красноярского края, в очереди стоят пенсионеры или инвалиды со стажем не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В этом году выплаты на переселение семьям — 99 млн рублей из краевого бюджета.

— У нас большая семья из пяти человек. Мы очень рады долгожданному событию. Собираемся переехать в Красноярск. Уже присматриваем себе дом или большую квартиру. Больше всего рады тому, что у детей и внуков появится больше возможностей для образования, — поделилась Надежда Киселёва, жительница пос. Северо-Енисейский.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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