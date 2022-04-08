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В ГИБДД красноярцам советуют не торопиться менять зимние шины

Главная Общество
Красноярск
11:41 8 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, гибдд
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Производители автомобильных шин рекомендуют менять колёса на летние, только тогда, когда устанавливается среднесуточная температура выше +7° С. Ведь, если на улице холоднее, летняя резина будет затвердевать. Соответственно сцепление с дорожным покрытием будет хуже, об этом сообщают в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Хоть в дневное время в Красноярском крае тепло, утром и вечером термометр может опуститься до 0° С и ниже.

Особенно повременить с летней резины необходимо тем водителям, чей маршрут связан с выездами ночью и поездками за город, там температура воздуха ниже на несколько градусов.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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