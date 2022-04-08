В Красноярске ужесточили наказание экс-начальнице почты за присвоение 960 тысяч рублей

Судебной коллегией по апелляционному представлению прокурора изменён приговор суда, которым экс-начальница почтового отделения осуждена статье 160 УК РФ на лишение свободы на 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, женщина с марта 2020 года по октябрь 2020 похитила путём присвоения 960 тысяч рублей, предназначенные к выплате людям для социальных и иных выплат.

Суд апелляционной инстанции заменил женщине наказание лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на госслужбе, в органах местного самоуправления.

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