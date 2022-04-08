В Красноярском крае от укуса клещей пострадали два человека

Два человека из Красноярска и пос. Шушенского обратились больницы с жалобами на присасывание клещей.

Реальных же случаев контакта с клещами значительно больше, так как не все обращаются за медпомощью или исследованием клещей. Количество случаев ежедневно будет увеличиваться.

Напомним, принимают насекомых в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по адресам:

Сопочная, 38;

Ленина, 168;

26 Бакинских комиссаров, 29;

Академика Киренского, 71.

Стоимость анализа стоит от 500 до 2000 тысяч рублей.

Насекомое необходимо поместить в контейнер на ватный диск, смоченный водой, а затем привести ёмкость с клещом по удобному адресу. Если приехать в тот же день не получается — поместите контейнер с насекомым в дверцу холодильника или прохладное место.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо