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В Красноярском крае от укуса клещей пострадали два человека

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Красноярск
11:00 8 Апреля 2022
красноярск, происшествия, общество, в красноярском крае, клещи
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Два человека из Красноярска и пос. Шушенского обратились больницы с жалобами на присасывание клещей.  

Реальных же случаев контакта с клещами значительно больше, так как не все обращаются за медпомощью или исследованием клещей. Количество случаев ежедневно будет увеличиваться.

Напомним, принимают насекомых в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по адресам:

  • Сопочная, 38;
  • Ленина, 168;
  • 26 Бакинских комиссаров, 29;
  • Академика Киренского, 71.

Стоимость анализа стоит от 500 до 2000 тысяч рублей.

Насекомое необходимо поместить в контейнер на ватный диск, смоченный водой, а затем привести ёмкость с клещом по удобному адресу. Если приехать в тот же день не получается — поместите контейнер с насекомым в дверцу холодильника или прохладное место.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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