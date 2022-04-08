В Красноярском крае от укуса клещей пострадали два человека

Два человека из Красноярска и пос. Шушенского обратились больницы с жалобами на присасывание клещей.
Реальных же случаев контакта с клещами значительно больше, так как не все обращаются за медпомощью или исследованием клещей. Количество случаев ежедневно будет увеличиваться.
Напомним, принимают насекомых в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по адресам:
- Сопочная, 38;
- Ленина, 168;
- 26 Бакинских комиссаров, 29;
- Академика Киренского, 71.
Стоимость анализа стоит от 500 до 2000 тысяч рублей.
Насекомое необходимо поместить в контейнер на ватный диск, смоченный водой, а затем привести ёмкость с клещом по удобному адресу. Если приехать в тот же день не получается — поместите контейнер с насекомым в дверцу холодильника или прохладное место.
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо