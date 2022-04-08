Ирина Субочева: Педагогика – это призвание

Экспертный совет «Единой России» одобрил ряд законопроектов, предусматривающих дополнительную поддержку в сфере образования. О том, как они отразятся на учреждениях образования, педагогах, учениках и их родителях мы поговорили с заместителем председателя комитета по образованию и культуре Законодательного Собрания Красноярского края Ириной Субочевой.

В первую очередь, была одобрена инициатива о создании дополнительных условий для обучения детей в группах продленного дня. Их работа будет выстроена по единым для всей страны нормам. Сейчас ГПД есть только в каждой пятой школе, а порядок присмотра и ухода за детьми в них не определен. Инициатива, которую одобрил Экспертный совет «Единой России», поможет организовать учебный процесс и дополнительные занятия на продленке, а также снизить оплату за содержание ребенка в таких группах. Ирина Николаевна, как вы оцените эту инициативу?

Безусловно, все предлагаемые инициативы актуальны и своевременны. Если говорить о группах продленного дня, то думаю, что этому решению будут рады многие родители, особенно в крупных городах. В век профессиональной занятости родителей, плотности рабочего дня группа продленного дня поможет решению целого ряда проблем. Например, снимет вопрос «ночной» подготовки домашнего задания с детьми младшего школьного возраста. Зачастую складывается так, что рабочий день родителей заканчивается далеко за 18:00. И вот уставшие родители и дети встречаются вечером дома, и вместо возможности поговорить на волнующие темы, вместе заняться домашними делами - «садятся за уроки». В это время суток ребятишки уже не могут продуктивно воспринимать материал и все факторы вместе провоцирую конфликтную ситуацию в семье. А на «продленке» ребят, безусловно, учат самоорганизации и самостоятельности при подготовке уроков, но ребенок при этом может получить профессиональную помощь со стороны учителя, который методически грамотно подскажет, поможет в подготовке домашней работы. Кроме того, это и всестороннее развитие в детском коллективе, возможность получить услуги дополнительного образования на площадке школы. Практика ГПД себя зарекомендовала очень хорошо и в советских школах, опыт такой работы в системе образования есть. Поэтому замечательно, если если этот вопрос будет нормативно урегулирован, все участники процесса будут понимать общие правила и не смогут по-иному толковать условия организации и ухода за детьми. Все от этого только выиграют.

При этом нельзя забывать, что одной нормативной базы будет недостаточно. Есть школы, в которых просто невозможно организовать эту работу из-за того, что школа переполнена, просто не хватит помещений. Над этим вопросом тоже нужно думать.

Поддержку получил законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Он вводит прямой запрет возложения на педагогов работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. Учителя смогут применять электронную цифровую подпись и не дублировать отчетность в бумажном виде. Вы сами работали в школе, общаетесь с представителями учительского сообщества, действительно ли это проблема, и как помогут новые инициативы?

За последние 20 лет изменений в сфере образования очень много. Каждый раз новая инициатива была связана с анализом, сбором отчетности, мониторингом и прочее. Все это плавно перетекало на школу. И профильное образование, и информатизация (например, электронный журнал), и введение нацпроектов и многие другие замечательные инициативы должны были облегчить школе жизнь. Но проблема в том, что с приходом всего нового возникает и новая отчетность. По итогу в течение рабочего дня учитель разрывается между учеником, подготовкой к уроку, сбором аналитики, заполнением таблиц, передачей данных. Это большая проблема. 30-40 лет назад, когда учитель заканчивал урок, он мог в перемену уделить время детям, поговорить об их интересах, сейчас учитель использует каждую минуту «свободного» времени для работы с документами, потому что в сутках время ограничено. Получается, что, с одной стороны, нововведения должны были поставить образование на новый уровень, с другой стороны, отсутствие регламентирующих документов, создает ситуацию, когда многие отчетные документы становятся обязанностью учителя. Этот законопроект, безусловно, облегчит сложившуюся сегодня проблему, регламентирует процессы, связанные с обязанностью и ответственностью учителя, а остальное позволит убрать.

Помимо этого, была рассмотрена инициатива о предоставлении права на льготное поступление в колледжи и техникумы для 13 социально-незащищенных категорий граждан — в том числе, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении своих обязанностей, и других. Насколько это актуально?

Очень актуальная тема. Мы все понимаем, что сегодня век современных технологий, быстро меняющейся действительности, профессионального поля. Есть категории детей, которым со стороны государства требуется особое внимание и забота. Создаются условия для социализации и профессионального развития этой категории ребят, для получения ими первой ступени профессионального образования. Это плечо помощи от государства. Очень своевременное и правильное решение.

«Единая Россия» также предложила создать учебно-производственные мастерские при колледжах для практической подготовки обучающихся по основным и дополнительным программам. Стоит ли возвращаться к давно забытой практике?

Конечно, это не ноу-хау, но это жизненно необходимо, чтобы дети не выходили теоретиками, а у них была основа практических навыков. Считаю, чем быстрей мы это сделаем, тем качественней будет результат профессионального образования у выпускников таких учреждений. Очень ждем, чтобы был возвращен общественно-полезный труд в школы, вернем практику из советских школ хорошо оснащенных кабинетов технологии (труда, так назывался этот предмет раньше). Мне кажется, это тоже, как никогда, важно. У нас большой запрос на рабочие специальности, без этой базы, заложенной в школе, мы этот дефицит не закроем.

А что вы думаете об изъятии из закона об образовании формулировки «образовательная услуга»? Это действительно поможет закрепить престижность профессии учителя?

Если честно, учителя были обескуражены от того, когда появилась такая формулировка в законодательстве. Изменение ситуации укрепит правоту профессионального педагогического сообщества в том, что их слышат, с их мнением считаются. По этому вопросу было много высказываний людей, посвятивших себя детям. Педагогика – это призвание.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»