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Красноярская железная дорога обеспечивает бесперебойную доставку социально значимых грузов в Красноярский край

Главная Общество
Красноярск
10:38 8 Апреля 2022
транспорт, груз, железные дороги, перевозки, поезда
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В Красноярский край по железной дороге в марте доставлено 25 тысяч тонн социально значимых грузов. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

При  этом, железнодорожники фиксируют заметный рост поставок в регион наиболее востребованных товаров народного потребления.

Так, возросли в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года поставки сахара – его завезено 5557 тонн (рост к марту 2021 года – в полтора раза), муки – за месяц в регион доставлено 2288 тонн (+21%), овощных, мясных и фруктовых консервов – 1851 тонна (+27%).

Кроме того, в Красноярский край железнодорожным транспортом доставлено 916 тонн риса (в 1,5 раза больше, чем в марте 2021 года), 968 тонн макарон (рост в 1,4 раза), 192 тонны гречневой крупы (рост почти в 4 раза), 254 тонны мяса домашней птицы (рост в 1,3 раза).

На 32% в сравнении с мартом предыдущего года увеличились объемы завоза моющих средств: по Красноярской железной дороге в регион доставлено 3316 тонн такой продукции. Также в край за месяц прибыло 174 тонны медикаментов (в 12 раз больше, чем в марте 2021 года).

Грузы доставлялись на крупные станции Красноярской железной дороги в Красноярском крае: Красноярск, Ачинск, Минусинск, Ужур, Канск.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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