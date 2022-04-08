В Норильске начали транспортировку самого крупногабаритного оборудования для «Серной программы»

Стартовала перевозка крупногабаритного оборудования из Дудинского морского порта на Надеждинский металлургический завод .

Для строительства мощностей «Серной программы» потребуется 15 теплообменных агрегатов. 11 агрегатов уже в Дудинке, ещё 4 — на подходе в морской порт. Первый агрегат уже доставлен на «Надежду» по специально организованному транспортному коридору.

— Для провозки теплообменников из Дудинки до Норильска (почти 90 км) мы подготовили транспортный коридор. Были перенесены несколько коммунальных, газовых и электрических сетей. А по всему маршруту следования крупногабаритного груза сделаны разъезды для пропуска машин. Также были дополнительно усилены мостовые сооружения. Сложные обледеневшие участки, подъёмы и спуски дудинской дороги были зачищены до асфальта, чтобы техника не буксовала, — рассказал старший менеджер проектного офиса «Серной программы» Олег Щербаев.

От морского порта до выезда из Дудинки 19-метровый агрегат передвигался на самоходной модульной платформе SPMT. Максимальная скорость движения — 5 км в час.

Около 70 км по трассе до НМЗ теплообменник преодолевал с использованием модульного прицепа на сверхтяжёлом тягаче. Двигался до строительной площадки он в ночное время, это чтобы не затруднять движение на дороге. Скорость движения — всего 15–20 км в час, соответственно перевозка одного теплообменника до пункта назначения заняла примерно двое суток.

Отметим, что на площадке «Серной программы» всё готово для установки оборудования. Агрегаты смонтируют в цехе в трёх точках. К грузоподъёмной системе, перемещающейся по площадке, будет подводиться груз. Далее будет производиться установка. На подъём одного теплообменника уйдёт день.

По ссылке можно посмотреть видеоролик о доставке первого теплообменника из Дудинки на НМЗ.

Напомним, что в Норильске на Надеждинском металлургическом и Медном заводах «Норникеля» реализуют масштабную «Серную программу», благодаря которой после 2025 года выбросы диоксида серы сократятся на 90 %. Программа предполагает запуск установок по улавливанию выбросов диоксида серы на заводах. Кроме того, будут возведены мощности для дальнейшей утилизации газа: на промежуточном этапе из него станут производить серную кислоту, после чего её нейтрализуют известняком, получив в конечном итоге гипс. Общая стоимость программы — более чем 300 млрд руб., а ее мероприятия входят в федеральный проект «Чистый воздух».

Фото: © «Норникель»