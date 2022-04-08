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В Норильске начали транспортировку самого крупногабаритного оборудования для «Серной программы»

Главная Общество
Красноярск
10:37 8 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, россия, предприятие, программа, экология
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Стартовала перевозка крупногабаритного оборудования из Дудинского морского порта на Надеждинский металлургический завод .

Для строительства мощностей «Серной программы» потребуется 15 теплообменных агрегатов. 11 агрегатов уже в Дудинке, ещё 4 — на подходе в морской порт. Первый агрегат уже доставлен на «Надежду» по специально организованному транспортному коридору.

Для провозки теплообменников из Дудинки до Норильска (почти 90 км) мы подготовили транспортный коридор. Были перенесены несколько коммунальных, газовых и электрических сетей. А по всему маршруту следования крупногабаритного груза сделаны разъезды для пропуска машин. Также были дополнительно усилены мостовые сооружения. Сложные обледеневшие участки, подъёмы и спуски дудинской дороги были зачищены до асфальта, чтобы техника не буксовала, — рассказал старший менеджер проектного офиса «Серной программы» Олег Щербаев.

От морского порта до выезда из Дудинки 19-метровый агрегат передвигался на самоходной модульной платформе SPMT. Максимальная скорость движения — 5 км в час.

Около 70 км по трассе до НМЗ теплообменник преодолевал с использованием модульного прицепа на сверхтяжёлом тягаче. Двигался до строительной площадки он в ночное время, это чтобы не затруднять движение на дороге. Скорость движения — всего 15–20 км в час, соответственно перевозка одного теплообменника до пункта назначения заняла примерно двое суток.

Отметим, что на площадке «Серной программы» всё готово для установки оборудования. Агрегаты смонтируют в цехе в трёх точках. К грузоподъёмной системе, перемещающейся по площадке, будет подводиться груз. Далее будет производиться установка. На подъём одного теплообменника уйдёт день.

По ссылке можно посмотреть видеоролик о доставке первого теплообменника из Дудинки на НМЗ.

Напомним, что в Норильске на Надеждинском металлургическом и Медном заводах «Норникеля» реализуют масштабную «Серную программу», благодаря которой после 2025 года выбросы диоксида серы сократятся на 90 %. Программа предполагает запуск установок по улавливанию выбросов диоксида серы на заводах. Кроме того, будут возведены мощности для дальнейшей утилизации газа: на промежуточном этапе из него станут производить серную кислоту, после чего её нейтрализуют известняком, получив в конечном итоге гипс. Общая стоимость программы — более чем 300 млрд руб., а ее мероприятия входят в федеральный проект «Чистый воздух».

Фото: © «Норникель»

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