В Красноярске упал уровень воды в Енисее

На красноярской набережной буквально оголился берег Енисея, это пугает жителей Красноярска.

Тем временем журналисты Sibnovosti.ru обратились в ООО «КрасКом» за комментарием о сложившейся ситуации.

— Да, Енисей действительно обмелел. Показания прибора контроля уровня воды в реке Енисей специалисты цеха водозаборных сооружений в любое время года снимают каждые четыре часа. Интервал проверки сокращается в период неблагоприятной повадкой ситуации. Например, в мае-июне 2021 года показания датчиков водомерного поста в Енисее в районе водозабора острова Отдыха снимали каждый час.

Сейчас уровень воды находится в пределах 1.20 м. Все водозаборные сооружения красноярского водоканала работают в штатном режиме.

Напомню, что в нашем городе очень удачно выбраны места расположения водозаборов — на островах Енисея. Инфильтрационные скважины забирают подрусловую воду с глубины 20–25 метров, на качество которой не влияет ни весенний паводок, ни летняя засуха, ни осенние дожди, — рассказали в пресс-службе «КрасКома».